萬能科大協助大溪月眉社區營造。(萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

萬能科大環工系社會責任實踐計畫，和桃園市大溪區月眉社區發展協會及農業休閒發展協會合作，帶領遊客參訪大溪老街風華，李騰芳古厝以及月眉休閒農業區，體驗播種、鄉土美食製作等有趣活動。

環工系師生藉由教育部大學社會責任實踐計畫，投入協助大溪月眉地區的社區營造和水資源永續經營。過去兩年來輔導大溪水資中心進行操作效能改善，以確保下游大漢溪飲用水源的安全；同時協助編撰環境教育教材申設成立環境教育設施場址。帶領共國中小、高中、大學及社區大學的學員進行環境教育，並輔導志工隊進行河川巡守和導覽解說，集結社區的資源一同守護桃園人飲用水的安全。

成果展會場除了靜態的成果海報展，萬能科大還精心製作動態的虛擬實境導覽和宣導短片，呈現大溪和月眉地區的人文風土，在授權給社區協會和政府機關後，預計將作為未來觀光客造訪大溪時的重要導覽活動。本計劃結合了政府的行政支援，學術界的研發能量，和社區民眾的支持，展現月眉社區的鄉土之美。

(中時 )