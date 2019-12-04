教育部長潘文忠表示，確實跟政務委員林萬億討論過，規畫未來5年讓5000個弱勢生以外加名額方式進公立大學，不影響一般生的權益，同時會讓這些公立大學增聘一些教師，以維持教學品質。

媒體詢問這項政策可以109學年起實施嗎？潘文忠沒有直接回答，而表示要用5年時間來規畫，執行細節還要跟各大學討論，原則上以幫助經濟弱勢生為主，是否要納入其他的弱勢生（如原住民、身障）則要再討論。

潘文忠說，對於弱勢生就學，許多大學現在就有提出學習扶助措施，並給予補助，林萬億之前和他討論過，在高教資源或國立大學不足的區域，應該規畫讓弱勢生以外加名額方式增加就讀公立大學的機會。

目前許多學校都是弱勢就學管道，像清大有「旭日計畫」、中興大學有「興翼招生組」，台大明年在申請入學也增辦「希望組」，都讓弱勢生有更大機會進入好學校。

潘文忠說，過去的經驗顯示，弱勢家庭學生通常就讀學費較高的私立學校，因此將在各大學現有基礎上，再擴大讓弱勢生有多一點機會進入公立大學。

林萬億表示，這項政見是希望「在地化」，也就是讓弱勢生就近就讀當地公立大學，帶動新的社會翻轉的可能性。潘文忠則說，分5年逐步進行，希望讓整個運作機制更加穩健。教育部也會再找大學來溝通細節，看怎麼推動會比較好。

(中時 )