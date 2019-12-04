楊蕙如養網軍案持續延燒，4日上午國民黨籍的台北市議員徐巧芯等人舉行記者會，指稱有5位「謝系議員」當門神，方便楊蕙如取得北市體育局補助款，遭點名的台北市議員洪健益澄清，被廠商列為副本收件人者全是同組的議會同仁，但他並未協助取得高額補助，況且他一向都是政治孤鳥，根本就和「謝系議員」扯不上關係。

徐巧芯等國民黨籍議員上午出示了一張由楊蕙如出任董事的「易始」公司，在2016年3月間發給北市府體育局的公文，收件副本赫然列出顏聖冠、阮昭雄、謝維洲、洪健益、王孝維等5名時任議員的名字，徐巧芯質疑，這5位謝系議員列在私人公司發給市府單位的公文上面，難道不是當做門神，要市府官員要好好依照議員意思給予方便？

對此被點名的洪健益表示，題出質疑的國民黨議員都該做做功課，他只是被民間公司發送公文列在副本收件人上，並不是公家機關發正式公文的副本收件人，怎麼會和門神扯上關係？

洪健益表示，如果當時北市體育局出資金額、所佔比例也都很高，或許就可以讓他百口莫辯，但事實上北市府提供的補助有限，但這場WTA國際(網球)賽事卻能邀請世界知名球星來台獻技，打開台北的國際知名度，對台北市是有益無害。

洪健益說明，在WTA賽事中，北市府所提撥的補助金額並不高，頂多只能算是協辦單位，而且補助金額也很合理，換成其他縣市舉辦的國際賽事，也都能獲得縣市政府給予的類似補助，要說他是門神協助取得巨額補助款，也太言過其實。

洪健益強調，他和顏聖冠、阮昭雄、謝維洲等人都是當時議會的同組議員，被列為副本收件人，也可能是廠商希望他們這一組的議員能夠代為發聲，但其間過程都合法，易始公司也沒有因此額外獲得補助。

洪健益表示，他算是政壇孤鳥，「爹不能娘不愛」，要把他歸類為謝系議員與實情並不符。

(中時 )