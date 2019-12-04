在達人指導下，「學姊」黃瀞瑩與顏耀星體驗剝青蚵。(莊曜聰攝)

「學姊」黃瀞瑩一次就成功，在地鄉親拍手叫好。(莊曜聰攝)

選戰進入倒數階段，立委參選人衝刺選情各出招，台灣民眾黨南市第一選區立委參選人顏耀星，今天下午到沿海北門、將軍、學甲拜票，「學姊」黃瀞瑩再次南下助陣，不僅與地方鄉親搏感情，也體驗剝蚵仔、漁貨拍賣、搭牛車，品嘗在地虱目魚料理等，行銷自己也推廣在地產業及觀光。

「學姊」黃瀞瑩上次到台南替顏耀星助選，魅力不輸台北市長柯文哲，這次再義氣站台，希望能拉到更多選票；顏耀星自評選情，認為現在藍綠白三腳督形勢已成，因此要更加努力，做最後衝刺，今天來到母親的故鄉北門，感受鄉親熱情。

黃瀞瑩說，這次她第二度來台南輔選，這次到沿海地帶，不論是風光或人情味等，對她這個都市人來說都很新奇，藉著這次輔選也可以體驗不一樣的生活環境。

顏耀星競選團隊與黃瀞瑩首站來到北門區蚵寮保安宮，除了參拜神明外，也在廟埕當場學著「剝蚵仔」，在當地「青蚵嫂達人」指導下，學姊一下子就上手，圍觀的鄉親也拍手叫好，黃瀞瑩也品嘗現剝生蚵，直說鹹甜海味很鮮美。

一行人轉往青鯤鯓魚貨拍賣場參觀，接著到渡仔頭抓魚、坐牛車體驗農家樂，傍晚將品嘗道地的虱目魚料理，晚間再到學甲夜市逛大街，並掃街拜票，爭取鄉親的支持。

(中時 )