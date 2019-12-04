PTT分享綠黨最新民調。

國民黨總統候選人韓國瑜選情緊張，已經在多次民調上落後給總統蔡英文，今日綠黨統計的最新民調出爐，韓國瑜竟在支持度上慘輸蔡英文多達34.2個百分點！僅比親民黨總統候選人宋楚瑜支持度，多出8.4個百分點。

綠黨最新民調中，三位總統候選人的支持度分別為蔡英文52.1%、韓國瑜17.9%、宋楚瑜9.5%；蔡韓差距來到新高！政黨票上民進黨也以31.9%勝過國民黨的22.7%，國民黨比起上次統計又下降了5個百分點左右，藍營不分區名單的影響正持續擴大中。

此民調的統計期間在12月2日到3日，是於韓國瑜呼籲韓粉在民調中「唯一支持蔡英文」後，但網友看待這份民調還是相當認真，表示「也是大概18%韓粉是假的，不聽話」、「國民黨立委參選人表示:」、「KMT10-11席」、「小英破50%第二彈」、「10%鋼鐵韓粉」、「鋼鐵韓粉9.2%，其他都假韓粉」、「一次掉10% 韓導你怎麼了」、「韓國瑜已經輸到沒有東西可以輸了！」

蘋果民調藍支持率跌破2成 韓國瑜：被貼騙子標籤

(中時電子報)