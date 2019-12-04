國安局硬安插兩名司機擔任韓國瑜太太李佳芬座車駕駛，權威消息分析，李佳芬家族是雲林在地勢力，全台關係緊密，掌握李佳芬動態就能掌握一舉一動，國安局敢冒大不諱硬安插司機不是沒道理。

根據消息人士指出，國家局日前突然推薦一位女性少校擔任李佳芬座車長，韓營擔心不可靠而婉拒，這名女少校則轉任另一輛車車長，平日跟在李佳芬座車後保護，因不在李佳芬座車內，且私人行程不必跟，李佳芬相對比較有通訊安全。不料，國安局竟然不死心，在韓營拒絕座車長後，竟然又硬要安插兩名司機，擔任李佳芬座車駕駛，讓韓營傻眼。

消息人士也分析，兩名司機24小時伴隨李佳芬，李佳芬大小行程、見了什麼人，國安局全程掌握，在蔡政府全面啟動國家機器打壓的情況下，韓國瑜自然無法接受。他比喻這就像派一個韓國瑜的人去跟蔡英文，蔡陣營會安心嗎?

立委曾銘宗就懷疑，維安特勤各組編制共55人，偏偏韓國瑜這組有問題。為什麼韓國瑜這組多了2名駕駛，配屬李佳芬的座車？有此必要嗎？依往例從來沒有編組完成抽籤之後再行替換，這次卻在完成編組，且正副指揮官都已經見過韓國瑜及張善政侯選人之後，才又抽換3名組員。這是非常明顯的刻意安排操作。

曾銘宗質疑，是誰同意抽換成員？特勤中心副指揮官周廣齊的指令嗎？是接到國安局長邱國正的指示嗎？

消息人士分析，國安局要派誰來，韓營其實很難置喙，還好這次各組抽籤完成後才替換的名單中，有一人牽連數月前的國安私煙案，讓韓營有了質疑的合理性。本報取得的獨家替換名單如下：汪恩肇換林宏明、陳泓哲換張繼洋、王文杰換王永慶。其中，原蔡總統「永和警衛室」的警衛官汪恩肇中校，涉特勤私菸案自請調回特勤中心本部，卻突然傳出被分發擔任韓國瑜隨扈。

曾銘宗說，國安局長邱國正曾批評，購買私菸者有「選擇偏差」、「不太正常也不太安全」，那為何將汪姓中校派給韓國瑜侯選人擔任極為關鍵的侍從組長？國安局與特勤中心必須清楚交代，遴選特勤維安編組標準是什麼？汪員涉及私菸案為事實，為什麼還可以參加維安訓練？

國民黨立委王育敏也批評，蔡英文選舉除了要網軍，還需要監軍臥底嗎？國家機器有需要動得這麼厲害嗎？選舉過程相關部會維持行政中立如此困難嗎？高度懷疑是把原來侍衛室安插到韓陣營 ，是否為了蒐集韓國瑜的動向？

(中時電子報)