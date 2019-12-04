中醫大團隊研究鳥類羽毛的演變，從中發現控制生長的其中一項信號分子Wnt2b，成果登上國際期刊。（林欣儀攝）

老鷹能翱翔天際，為何同為鳥類的鴕鳥不能飛？中國醫藥大學團隊與美國南加大院士鍾正明經4年研究，找出鳥類羽毛演變過程與差異，更從中發現影響羽毛生長的信號分子Wnt2b，其可發出訊息、號令幹細胞主導羽毛生長的結構等，未來將應用於再生醫學研究，此成果並登上國際期刊《細胞》。

鍾正明強調，這項研究透過不同鳥類羽毛的生長結構找出基本法則，除了解自然界奧秘，還可應用到無人機、風力發電及再生醫學等科技。中國醫藥大學校長洪明奇則說，研究成果獲《細胞》實屬不易，該雜誌更使用藍鵲作為封面，讓台灣國鳥躍上國際，堪稱科學與藝術的結合。

計畫主持人、中醫大整合幹細胞中心阮文滔指出，此研究分析台灣25種鳥類及保存於琥珀化石中、1億年前的鳥類羽毛，發現早期羽毛又硬又重、不能彎折，鳥類飛翔不易；近代羽毛經演化後在中間羽軸形成孔洞，且羽毛中間軸孔洞越多的鳥類越會飛，2者相差約4倍。

阮文滔進一步表示，如鴕鳥、雞等不會飛的鳥類羽毛角質蛋白多集中在羽軸中間、而老鷹或候鳥的羽毛角質蛋白分布在邊緣處，其可提供較好的支撐力。此外，研究團隊成員、中醫大博士後研究員張瑋玲說，早期鳥類羽片呈輻射狀、容易斷裂；現今羽片演變成可如魔鬼氈一般沾黏成片狀，可抵抗環境破壞且調控空氣流動。

張瑋玲強調，每根羽毛被拔斷後約數月就會再長出一模一樣的羽毛，研究發現鳥類體內有一項信號分子Wnt2b，它是控制羽毛生長位置、形狀及結構的其中一個角色，未來希望找出人體內的信號分子，將有利於再生醫學的應用與突破。

(中時 )