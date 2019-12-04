「要不要做酒店﹖」基隆陳姓男子透過交友軟體認識翹家少女「小艾」（化名）得知對方急需賺錢，自稱酒店經紀，利誘可介紹她當公關坐檯「賺外快」，少女怕被受騙未答應，後來她向社工吐實，警方循線將陳男逮捕，今依涉嫌性剝削起訴。

檢警調查，20多歲的陳男去年底認識未成年逃家少女，今年4月得知少女隻身在外，見她年輕且頗具姿色，稱可以安排少女到台北的酒店當公關，利潤與福利相當不錯，讓小艾相當心動，兩人聊了幾周後，少女因害怕受騙，並未依約前往。

少女1個多月後被安置時，無意向社工透露此事，並拿出兩人的對話紀錄，社工得知後立即向警方報案，警方比對網路資訊，約談陳男到案，陳嫌辯稱雙方只是閒聊罷了，並沒有真的要帶少女去酒店，警詢後仍被依涉嫌性剝削函送檢方偵辦。

基隆地檢署檢方依據少女說詞及兩人臉書對話內容，認定陳男有招募、引誘少女坐檯陪酒未遂之嫌，至於陳男是否真為酒店經紀人，或是對少女另有所圖則不得而知，檢方偵查終結4日依違反兒童及少年性剝削防制條例，將男子起訴。

(中時 )