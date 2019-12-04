艾力克斯4日擔任「與恐龍共舞」亞洲巡迴最終站活動大使，他笑稱寶貝兒子看完恐龍秀影片，竟提出天真要求，「爸爸，可否讓我養一隻恐龍？」讓他聽完超傻眼。近日好友高以翔傳出驟逝噩耗，他被問到此事，透露第一時間知道忍不住大哭，回憶高以翔出事前一周的對話，忍不住感到難過。

艾力克斯表示，高以翔出事前一周，他們2人剛好在美國好萊塢相遇，當時還聽到高以翔說曾跟亞當山德勒打2對2鬥牛，當時說著最愛的籃球，高以翔的神色飛揚，他還跟艾力克斯約好之後要打球，沒想到如今卻天人永隔，他難過地說：「這樣對他太不公平，他真的不應該就這樣走了，希望他在天上能開心。」

艾力克斯與暴龍。（JUSTLIVE 就是現場提供）

身為活動大使的艾力克斯也分享，「之前有看過恐龍秀，但第一次如此近距離站在牠身旁，感覺自己更加渺小，很緊張。」他透露最愛翼龍，「牠是唯一會飛的恐龍，獨一無二超酷的，因為過往曾想當機師翱翔天空，後來卻進了演藝圈，但我心中仍嚮往著有雙翅膀自在地遨遊天空。」「與恐龍共舞」亞洲巡迴最終站即將在20至22日於台北小巨蛋怒吼登場。

(中時 )