「Ubike共享自行車」的發明在台灣好評不斷，不但提升國人都市機能，甚至掀起一股「樂活」風潮，全民齊瘋單車運動。近期Gogoro更是發明了繼「wemo共享機車」後，首台「共享電動機車」。目前已可在台北街頭看見，許多民眾甚至還覺得陌生，但近日卻傳出它存在「致命缺點」不堪使用，有民眾狂吐苦水，經探究後，才發現他似乎搞錯了，而他所說的缺點，其實「根本無敵」！

「共享」已是最新的社會潮流，因應減省社會資源，同時有效需求的理念，不少公共空間都開始引進共享的理念。（摘自GoShare 台灣應援團）

「共享」已是最新的社會潮流，因應減省社會資源，同時有效需求的理念，不少公共空間都開始引進共享的理念。自「Ubike」橫空出世後，也推出了共享機車「wemo」，如今電動車gogoro也推出最新一代共享電動機車「VIVA」。它主打輕巧的機身，非常適合都市行走。然而有位民眾騎過這款共享電動機車後，認為有著致命弱點，上網狂抱怨它設計不良。沒想到，網友卻表示原PO根本搞錯重點，不懂它的好處，更曝說VIVA有一「無敵優勢」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上發文，他認為Gogoro VIVA「真的不怎麼好騎」。他描述當時紅綠燈正轉綠燈，眼看全部車子都往前奔騰，原PO卻覺得有股力量在拖著他，低頭一看，奮力衝刺的他時速只達53公里／小時。這令原PO搖搖頭，表示真不好騎。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上發文，他認為Gogoro VIVA「真的不怎麼好騎」。網友表示，這台共享電動車本來就不是求「快」，而是輕巧方便。（摘自GoShare 台灣應援團）

不過他的大吐苦水卻招來網友攻擊的目標，認為原PO根本搞錯重點，笑稱「你怎麼可以跟電動車計較呢？」原來，網友表示，這台共享電動車本來就不是求「快」，而是輕巧方便。原本它就只是個「綠牌」（50 c.c.），裡面又只有一顆電池，當然只能上時速50幾。打臉原PO「你知道viva的定位在哪嗎」？

不過正因為限速60的性能，網友反而發現它的「無敵」功能，表示「換個角度想：省去了超速罰單的處理成本」、「放心這車絕對不會讓你超速！」這一優點絕對能替常常收到發單的民眾省下大把鈔票，由於只一顆電池，怎麼騎都騎不過60公里／小時。「只裝一顆電池的防止騎太快耗電」

不過VIVA還是有被網友詬病的缺點，最大的就是外型醜陋，遭批根本是「交通錐」，以及沒有「掛勾」來掛飲料、便當袋的缺點。另外有女網友透露，騎這款共享電動機車不能穿裙子，否則容易大走光。

(中時電子報)