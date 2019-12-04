苗栗縣長徐耀昌頒贈「貢獻良多」獎座，感謝作育英才的劉同仁對提攜後輩不遺餘力。（何冠嫻攝）

苗栗縣國寶級印象派抽象藝術大師劉同仁4日舉辦《悠游藝海─劉同仁的繪畫世界》新書發表會。（何冠嫻攝）

苗栗「國寶級」的印象派抽象畫藝術大師劉同仁，4日發表新書《悠游藝海─劉同仁的繪畫世界》，苗栗縣長徐耀昌頒獎恭賀，並讚揚他為，對劉同仁提攜後進不遺餘力，且畫作響譽國際，讚賞有加，堪稱苗栗「國寶級」的藝術大師。

劉同仁跟隨日本老師學素描，後到台北師範學校學習「後期印象派」，進入台肥公司工作受日文雜誌啟發「半具象」與「抽象」畫風，作品充滿濃厚鄉土情感。他也曾擔任建功國小、苗中美術科教師，作育英才無數，如今已高齡87歲，仍致力創作。

4日劉同仁坐著輪椅，在妻女、女婿晁瑞明、畫冊主編國立台灣藝術大學教授蔡介騰，以及多位學生的陪同下，舉辦新書發表會，徐耀昌致贈「貢獻良多」獎座，感謝他對藝術教育的付出，至今仍堅持創作與教學，作品更受邀參與多次美術聯展與個展，畫作享譽國際，不但為「客家之光」，更堪稱苗栗「國寶級」藝術大師。

《悠游藝海─劉同仁的繪畫世界》新書收錄劉同仁各時期作品，繪畫題材多元，除生活、旅遊經驗外，還有對苗栗的濃厚興土情感，強調自我情感的抒發，運用調和豐富的色彩，搭配多樣變化的線條，讓作品成為蘊含無限情感的詩篇。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫說明，「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」全書分為生活、懷鄉、景物、淬鍊及意象等5大篇，共79幅作品，感謝客委會客家文化發中心經費挹注，得以付梓出版，讓大家欣賞老師的繪畫世界。

(中時 )