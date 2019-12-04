鋦瓷是門古老技藝，修復後的物件精緻典雅，價值不減反升。（巫靜婷攝）

江戶時期的青花六角瓶原破損嚴重，經「鋦釘錫補」重現歷史風華。（巫靜婷攝）

鋦瓷是種古老的民間手藝，能將不小心打碎的瓷器，使用如訂書針般的金屬「鋦子」將瓷器重新修復，鋦瓷修復師張睿峰隱身於苗栗工藝園區，用他的巧手修補無數寶貝，有高貴的古董，也有動人的故事，鋦瓷工藝從傳統補破修復，逐漸轉型成裝飾，補得精緻，摔爛的瓷器價值不跌反升。

張睿峰早期是古董收藏家，常為收到受傷的物件而苦惱，正巧大陸的鋦瓷修復師來台教課，他原想學得一技之長可以自己修復古董，沒想到好手藝一傳千里，隨著知名度大開，他開始低調接案並開班授課，他認為鋦瓷不僅是珍惜物品而修修補補的技藝，也能為破碎的物件創造新生命。

張睿峰專注修復，利用鋦瓷功夫，賦予破碎物件新生命。（巫靜婷攝）

張睿峰專注修復，利用鋦瓷功夫，賦予破碎物件新生命。（巫靜婷攝）

張睿峰接案很有原則，修復千、百萬的珍貴古董不稀奇，令他最印象深刻的是不起眼的「蝦盤」，他回憶，年約50歲的女案主捧著遭火燒過，缺角的橢圓形蝦盤，市場價了不起200元的盤子，她卻心急如焚想恢復原狀，細問之下才知道這盤子是她母親的遺物。

張睿峰說，女案主老家住在雲林虎尾，但她離家打拼多年，母親因故過世後，老家也不幸遭祝融吞噬，她回到家努力從灰燼中，尋找與母親的回憶，好不容易才挖到這殘破的蝦盤，因為被她的故事感動，最後自己沒和她收費，還順道幫她把蝦盤送回虎尾，成全她的心願。

張睿峰專注修復，利用鋦瓷功夫，賦予破碎物件新生命。（巫靜婷攝）

現居豐原的張睿峰，得知早期苗栗陶業興盛，決定通勤在苗栗工藝園區漆工坊工作，修補用料堅持使用天然漆，抗熱、抗氧化，使用起來更安全，他表示，許多陶藝家燒了不錯的作品，但上頭有些瑕疵，利用鋦瓷或漆藝修補，能讓它更有價值感，未來也期待與陶業交流激盪新火花。

鋦瓷除了用於修復，也能與陶藝擦出新火花。（巫靜婷攝）

物件愈薄，愈考驗師傅鋦釘的功夫。（巫靜婷攝）

(中時 )