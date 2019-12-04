獨步全球！世界第一台花烘乾機問世

獨步全球！雲林土庫鎮農會和中興大學等合作，研發出世界首台花生烘乾機，原型機一次可烘2公噸，32小時就能把含水量40％的帶殼花生，烘乾脫殼並二次烘乾到含水量只有9％的花生仁，代烘價每公斤6至7元，烘乾後的花生仁真空包裝可保存3年，品質更安全。

全球第一台花生乾燥機問世。(許素惠攝)

全球第一台花生乾燥機問世，直立式不占空間。(許素惠攝)

全球第一台花生乾燥機問世，採兩段式烘烤，完成後就是已脫殼的花生仁。(許素惠攝)

土庫鎮農會總幹事黃萬聰指出，花生採收後得靠日曬4至5天才乾燥，但目前卻面臨場地難找、人力缺乏又潛在食安黃麴毒素的危險，日曬也時常引起交通糾紛，在在讓農民苦惱。

中興大學生物產業機電工程系教授雷鵬魁和業者吳三喜攜手，結合土庫鎮農會經過2年研究與測試，二段式花生仁乾燥機終於問世。

吳三喜指出，該烘乾機採直立式，占用空間不大，目前是初步的原型機，一次可烘2公噸，除了去土、過濾太小等不良品，到烘乾、脫殼後二次烘乾為花生仁，只要32小時，大大節省乾燥時間。

雷鵬魁表示，該乾燥機第一階段將帶殼花生從含水率40％烘乾到18％，耗時24小時，第二階段烘乾到9％，並已脫殼為花生仁，需耗時8小時，全程自動化控制，分級真空包裝，完成後就是高品質的花生仁，冷藏保存時間達3年，風味不變，也不會產生黃麴毒素。

吳三喜、雷鵬魁說，目前原型機造價約80萬元，未來如果量產造價可望下修，如果代烘，每公斤約6、7元，若同樣的量，以人工曝曬，要比乾燥機烘乾成本貴近1倍。

(中時 )