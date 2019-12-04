台南玉井區是芒果之鄉，有鄉民打趣說，每年玉井最熱鬧的時候就是夏天芒果季，農曆3月3日上帝爺生日，以及12月的聖誕晚會。今年玉井區公所旁圓環聖誕樹已經點燈，老街上浪漫燈飾夜晚也閃閃發亮，玉井的學校社團、社區表演團體加緊排練，等待聖誕晚會及跨年系列節慶活動7日晚間登場。

由於明年農曆年較早到來，玉井區公所配合學校課程，及市政府規畫的「2020台南市耶誕跨年系列活動」，今年玉井聖誕晚會「璀璨之星聖誕夜─玉井街區浪漫Fun亮！」7日提前於公所旁廣場登場。

除了圓環矗立了造型聖誕樹，街區上也布置了溫馨浪漫燈飾、玉井北極殿的合境平安燈飾，公所更特別將噍吧哖紀念公園芒果意象重新彩繪，裝設節能LED燈飾，讓玉井區的農特產品─芒果更顯得光鮮亮麗有如璀璨之星紅寶石般的閃耀。

玉井區區長陳新澈表示，7日晚會活動除邀請區內各級學校、社團及樂團等團體表演及參與外，市府文化局亦於當天下午1點到5點在噍吧哖文化園區辦理二手舊物市集、吸管及種子盆景DIY教學，晚上5點到9點開放夜間參觀及導覽活動。

此外，今年晚會再度邀請留聲機樂團、葡萄樹樂團、快樂家族薩克斯風樂團共襄盛舉，帶來幸福的聖誕歌曲。原住民瑪那灣舞蹈團、玉井國小、玉井國中、玉井工商、社區健促班帶來精彩表演，會中還有聖誕老公公發送禮物。

由於每年晚會區內學校、社區都派出表演團體，不管是來看熱鬧或是來親友加油打氣的民眾把會場擠得水洩不通，玉井區公所也將趁機宣導攸關市民健康的登革熱防治、災害防救、用電、用火和瓦斯安全及交通安全政令及常識，還有趣味的有獎問答。

(中時 )