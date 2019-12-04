美眾議院3日以壓倒性票數通過「新疆人權法案」，為川普簽署「香港法案」後，美國會再次就人權議題向陸施壓。不過，唯一投下反對票的共和黨眾議員馬希表示，之所以反對是該法案會招致外國政府干預美國內政，而法案通過只不過是讓買大陸商品的消費者良心好過些罷了。

在眾議院「新疆人權法案」投票中，最終以407支持，1票反對通過。馬希（Thomas Massie）在推特上解釋投下為何反對新疆人權法案。他表示，投票反對制裁大陸的新疆法案，理由和兩週前對香港法案投下反對票一樣，都是當美國政府干預外國政府內政時，會招致那些政府干預美國內政。

I voted no tonight on the UIGHUR Act (sanctions against China) for the same reason I voted no in the Hong Kong bill two weeks ago:



When our government meddles in the internal affairs of foreign countries, it invites those governments to meddle in our affairs. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2019

馬希另推文表示，明理的人民對投票會有不同的結論，但是要針對我投下反對票來表達正義憤愾之前，請先想想自己是否在這議題上投入足夠的心力，可以有一個星期不買陸製商品。

Reasonable people can come to different conclusions on this vote but,



Before expressing righteous indignation re: my vote against these sanctions, please consider whether you committed enough to the issue that you would personally go a week without buying something made in China — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2019

馬希說，「今晚法案的目的是讓消費者的良心好過，這樣大家就可以購買大陸商品，無須擔心新聞播送的道德包袱。一些人對僅有一人投反對票如此憤愾的原因，或許是那會破壞減輕的內疚感？」

This was the purpose of tonight’s bill: to sooth the consumer’s conscience, so that everyone can buy Chinese goods with no fear of the moral encumbrances broadcast on the news. Also possibly the reason a few are outraged over a single NAY vote - it diluted that salve? https://t.co/0GLA2MLL40 — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2019

馬希在上月香港人權法案投票時，同樣也投下反對票。當時他接受福斯商業台（Fox Business）專訪時表示，他同意香港法案90%的內容，但不同意對中國施行制裁。「我從沒投票同意過任何制裁，也不會從這次開始同意，」他說。「這是假的，國會只是讓大家覺得他們會做什麼，但其實他們什麼都不會做。」

根據新疆人權法案要求，美國總統在立法頒布後的4個月內，向國會提交一份被視為對新疆的侵犯人權行為負責或同罪的大陸官員名單，同時根據允許制裁全球各地侵害人權者的「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act），對這些官員扣押其在美國的資產，禁止他們進入美國領土。

不過在川普簽屬之前，這項法案將送回參院並再次表決，白宮也尚未透露川普是否會簽署或否決該法案。此外，這項法案包含一項條款，允許美國總統在認定符合國家利益的情況下放棄制裁。

(中時電子報)