英眼部隊已逾5千人報名。圖∕截取自小英發言人臉書

蔡英文總統昨天在社群之夜活動宣布啟動「英眼部隊」招募計畫。蔡英文競選辦公室今天也推出最新影片《英眼部隊－見證未來》，號召全民加入。發言人阮昭雄透露，「英眼部隊」在昨晚社群之夜活動結束時，已有超過5千人報名加入，目前持續增加中。

蔡辦今天在臉書粉絲專頁「2020小英發言人」推出《英眼部隊－見證未來》影片，阮昭雄指出，「英眼部隊」是台灣民主史上首次總統大選全國性報票運動，透過蔡英文[email protected]招募，寫下公民參與里程碑。

蔡英文昨晚在社群之夜時表示，英眼部隊就是每一個人都是小英的眼睛，代替她在每一個投開票所見證開票作業，也用最快的行動即時回報。

阮昭雄介紹《英眼部隊－見證未來》影片時表示，民主自由是台灣最珍貴的價值，而投票是民主的展現。影片提及「只要你記得民主的可貴，就沒有人能阻擋你」，就是要呼籲所有支持者，面對手的批評、打擊，以及中共不懷好意的打壓與滲透，都要站出來為「台灣投一張票，為小英守一張票」。

影片以「見證未來」號召，鼓勵所有去投票的年輕人，一起參與這場公民運動。除了鼓勵年輕人一定要回家投票外，也號召大家能一起加入英眼部隊，透過LINE回報開票情形。更重要的是希望當代的年輕人能借著參與行動，一起體驗民主，見證民主。

阮昭雄提到，包含投開票所的數量、中選會發佈的時程、投票之前的教育訓練、投票當天的狀況回報等，都不只是「報票」一件簡單的事。藉著這次機會，也希望能夠在台灣每一位青年的心中用親身經歷去感受不同的民主經驗。

他說，距離明年總統大選剩下不到40天，我們有權利和責任共同用行動參與、守護民主。本支影片要號召全台灣的民眾加入英眼部隊，一起在大選當天返鄉投票，用行動參與民主的過程，用你我的雙眼見證未來，並且如同影片旁白所說，「和我們一起，用行動守護現在」。

阮昭雄也透露，英眼部隊計畫啟動15小時，即突破五千人報名，蔡英文競選辦公室將持續招募報票志工，號召全國辣英粉在2020一起衝一波，「為台灣投一張票，為小英守一張票」。

(中時 )