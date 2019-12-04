評級機構穆迪投資發表最新報告，指受經濟增長放緩、貿易緊張局勢及家庭債務增加影響，2020年中國大陸大多數結構融資資產類別的貸款拖欠率和違約率將可能出現小幅上升。

香港信報報導，穆迪副總裁、高級信用評級主任伍于寧表示，預計2020年汽車資產抵押證券（ABS）貸款、消費貸款資產支持證券和擔保貸款憑證（CLO）的貸款拖欠率和違約率將小幅上升，但房貸抵押證券（RMBS）的貸款拖欠率和違約率仍將穩定在較低水平。

汽車貸款ABS方面，受資產池強勁特徵支撐，貸款拖欠率和違約率僅會小幅上升，且新發放貸款的質量總體較好。但汽車銷售低迷可能促使部分汽車金融公司採用更為寬鬆的貸款審核標準。

受基礎貸款質量出色且住房及抵押貸款市場受嚴格調控的支持，RMBS的表現預計是所有資產類別中最強的。此外，得益於旨在抑制住房市場投機的相關政策，預計新發放的住房抵押貸款的質量較高。

消費貸款資產支持證券表現預計最弱，因為新發放貸款一般為質量較低的無抵押貸款。另外，與其他結構融資資產類別中的借款人相比，在經濟增長放緩的情況下，低質量消費貸借款人更有可能出現逾期或違約。

在擔保貸款憑證領域，儘管穆迪預計存量交易表現會轉弱，由於銀行應監管要求加強嚴控貸款審批標準，新發行交易的貸款質量預計總體良好。

(工商 )