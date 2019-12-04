北京冬奧會前測試賽，台資君太百貨成首家鑽石級合作夥伴。圖為君太百貨總裁章啟正會後接受媒體聯訪。（藍孝威攝）

「相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴發佈會」4日在北京冬奧組委會園區舉行，宣布北京君太百貨正式成為首家鑽石級合作夥伴。君太百貨總裁章啟正表示，贊助相關的體育賽事將為企業發展創造良好的宣傳機會和發展機遇。是否擔心被民進黨政府扣上紅帽？章啟正說，他的初衷只是單純幫助年輕運動員，善盡企業的社會責任。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會前，將舉辦一系列測試賽，是國際奧委會和國際殘奧委會的要求和慣例，也是主辦城市的申辦承諾。北京冬奧會、冬殘奧會所有測試賽及測試活動，統一命名為「相約北京系列冬季體育賽事」。其中，在市場開發方面，設置鑽石合作夥伴、白金合作夥伴、黃金合作夥伴等3個贊助層級。

成為「相約北京系列冬季體育賽事」第一個鑽石級贊助商，張啟正致詞時表示，系列賽事為兩岸同胞提供了難得的歷史機遇，積極參與其中除了可繼續為國家做貢獻，也是為企業發展創造良好的機遇。

「決定成為相約北京系列冬季體育賽事的合作夥伴，是我近年來在大陸工作中最快速，最果斷的決定，也是最有意義的決策」，章啟正希望，台資企業可抓住這次機遇，積極參與，促進合作，共享商機，共同發展。

與此同時，民進黨政府藉口為避免台灣民眾受到大陸統戰，繼修正《國安五法》後，欲強渡關山、力推《反滲透法》，但立法院民進黨團推出的條文版本，充滿空白授權的霸王條款，在陸台商隨時有可能被人構陷入罪，難道章啟正不擔憂被蔡政府抹紅嗎？

「會不會被人扣上紅帽，我相信這是見仁見智的事情」，章啟正表示，這是單純的體育賽事，他只想幫助年輕人有更多的機會參賽，「誰說不可能有台灣運動員參賽呢？我們還要呼籲台商積極參與，從中發掘商機。」身為台商離鄉背井到大陸打拚，初心都是盼望台灣能更好，希望相關法令規範能夠更加透明。

針對大陸政府日前公佈26條措施，其中特別提到「積極為台灣運動員、教練員、專業人員來大陸考察、訓練、參賽、工作、交流等提供便利條件，為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助」，章啟正也樂見其成，「台灣缺乏冰雪運動的環境和資源，大陸可以提供足夠的幫助。」

(中時 )