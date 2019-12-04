基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

衛生福利部基隆醫院附設社區式服務類長期照顧服務機構「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，未來將提供大基隆地區失智、失能高齡長者日間照顧及失能認知復健等優質完善、在地的照護服務。衛生福利部副執行長王森稔指出，長照2.0是現階段臺灣重要的福利政策之一，基隆醫院堅守公醫職責善盡社會責任，配合長照政策，提供專業醫療照護。

基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

基隆醫院院長林慶豐表示，新開辦的日間照顧中心目前能容納人數可達30人，每天提供失智、失能有需要照護的長輩提供專車接送，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食，中心更從每天早上的健康測量、健體體適能、音樂饗宴等，無微不至的照料。他指出，醫院目標將容納人數提升到50人，更期許提供大基隆地區高齡長者多元完善的長期照護服務，共創優質舒適的樂活人生

這次揭牌儀式邀請王森稔、國策顧問童永、社會處處長吳挺鋒、立委蔡適應、市議員陳宜等共襄盛舉，一同見證基隆醫院的新里程碑，基隆醫院強調，未來將於社區中開辦巷弄社區服務據點，來串連基隆市長照服務網提供個案及家庭照顧者多元的需求服務，並希望能藉由多年來的在地專業醫療服務經驗開創嶄新的日間照顧模式，建置以長者為中心的照顧網絡，守護社區長輩，並大力呼籲民眾，若身邊有親友需要日間照顧中心相關諮詢服務，可撥打專線 (02)2426-6826分機202，將有專人提供相關服務資訊。

基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

基隆醫院「日間照顧中心」於4日揭牌啟用，從早上8點到下午4點的一系列照顧，更介紹日照中心邀請五星級大廚「阿翔師」為長輩們提供美味又健康的飲食。（吳康瑋攝）

(中時 )