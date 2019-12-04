金門家扶中心自立青年陳向鑫（左一）偕同母親和妻、女捐款10萬元，由扶幼主委李根遠（右二）代表接受。（李金生攝）

南投竹山茶農張慶松提供8000包紅茶，委由大同之家志工團幫忙義賣。（李金生攝）

金門大同之家主任楊志斌表示，義賣所得全數捐給金門家扶中心，歡迎大家一起來關懷弱勢兒童。（李金生攝）

金門家扶中心自立青年陳向鑫今（4）日偕高齡母親與家人捐贈扶幼館建館專款10萬元，回饋培育他長大成人的扶幼大家庭。另南投竹山茶農張慶松也提供8000包紅茶在家扶寒冬送暖遊園會義賣，所得全數捐贈扶幼工作之用。

目前是專職金湖鎮民代表的陳向鑫在30年前國小3年級時，支撐家計的墾荒戶父親急症去世，全家6名小孩靠幼年遭地雷炸傷右腳，不良於行的母親開設雜貨店，並替阿兵哥哥縫洗衣服，獨力艱困扶養成長。

從小在家扶中心愛心人士認養下，協助長大和求學的陳向鑫，長期關注弱勢，貢獻心力回饋社會，特別選在女兒生日的今天，以及家扶中心周未寒冬送暖遊園會前夕，偕妻子林靈和小女兒陪伴老母回到家扶中心，捐款10萬元做為扶幼館專款之用，希望扶幼新家早日順利完工。

1988年至2001年曾在金防部擔任文書的張慶松得知金門扶幼館籌款困難，也提供自家出產的紅茶8000包，透過昔日金門縣長唐雄飛侍從官，目前任職大同之家主任的好友楊志斌幫忙，將由志工團在周末於城中籃球場登場的家扶寒冬送暖遊園會，以每包原價20元打5折，買5再送1的優惠價格義賣，所得全數捐給家扶中心。

張慶松表示，金門就像他的第2故鄉，當年種種至今難忘，已專程回來好幾次，就只為了那美好的軍旅回憶，因為茶商公會已連續10年用同樣方式，協助台中市家扶中心推動扶幼業務，在聽說金門正在興建扶幼館，也希望盡一己之力，關懷金門的弱勢兒童。

(中時 )