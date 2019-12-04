婦聯會因不願依政黨法轉型為政黨，在本月7日的期限後，將面臨被廢止立案命運，內政部上午被問到哪天是婦聯會最後一天時說，在7日之後，內政部將召開政黨審議會決議最後補正期限，未補正則進行廢止立案，估計時間不會超一個月。

民政司副司長鄭英弘表示，7日的期限後，內政部會先召開政黨審議會，決定補正時間，如果婦聯會還未補正，就可依法廢止備案，一般正常程序一個月應該足夠，之後該政黨或政治團體就不能以相關名義活動，等於不存在了。

對此婦聯會重申婦聯會致力社會公益的腳步，不會因為任何困難險阻而退卻停滯。雖於日前接獲內政部來函，明示政黨法將於今年12月6日公布實施滿兩年，屆期所有未轉換為政黨的政治團體，將廢止立案令其解散清算。這項作為顯然違反憲法第14條人民結社的自由，以政黨法強迫人民作違背其意願之結社，否則即由公部門祭以廢止立案並予解散之處分，政府對人民結社自由的傷害，莫此為甚！

婦聯會表示該會已於10月16日的會員代表大會中決定，堅守蔣夫人的創會理念，繼續以推動公益慈善、服務國家社會為宗旨，不轉換為政黨。面對未來內政部以國家公權力所為之壓迫，婦聯會絕不會屈服，將堅守其創立宗旨，繼續推動社會公益，並行使「公民不服從」，窮盡一切包括司法救濟的手段抗爭到底。

(中時 )