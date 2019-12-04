南韓外交部長官康京和今天表示，韓半島在任何情況下都絕不會發生戰爭。她說，北韓研製核彈帶來威脅，但韓半島問題應以外交手段解決。

南韓聯合新聞通訊社報導，康京和今天出席國立外交院外交安全研究所主辦的國際會議，會中提及總統文在寅在第74屆聯合國大會提出不容戰爭、相互保障安全、共同繁榮－－解決韓半島問題的三項原則時作以上表述。

在美國總統川普前一日稱「不排除對北韓動用武力可能性」的情況下，康京和的韓半島在任何情況下都絕不會發生戰爭發言特別受到關注。

報導指出，針對北韓近期接連射彈、發表談話對韓美施壓，康京和指出，對話大門始終敞開。她說，雖然北韓研製核彈帶來威脅，但韓半島問題應以外交手段解決，而軍事防衛力量則為此提供堅實後盾。

康京和強調，南韓正與美中日俄合作，促進北韓透過對話參與韓半島和平進程。她指出，實現韓半島永久和平是國際社會共同目標，韓美同盟關係是東北亞安保的核心主軸，韓中兩國相互依存度也日益加深。

至於東北亞貿易摩擦議題，康京和指稱，南韓是自由貿易體系的最大受益者，堅決反對以政治目的傷害全球供應鏈行為。有分析認為，康京和談話主要是針對日本對韓國採取限制貿易措施。

報導稱，國立外交院外交安全研究所主辦國際會議，主要是共同探討北韓和美國非核化談判、美中貿易戰等東北亞局勢變化，以及南韓外交發展方向。

南韓總統統一外交安保特別助理文正仁、美國國務院前對北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）等人士今天也出席會議。（編輯：王永志）1081204

(中央社)