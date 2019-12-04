台企昆山漢鼎精密今年3月發生爆燃事故，造成7死5傷。大陸官方調查後認為，包括該公司董事長、總經理在內的4名台籍員工因涉嫌重大責任事故罪，建議追究刑事責任。海基會今天表示，已請陸方妥適協處善後。

《中央社》報導，海峽交流基金會今天以簡訊形式回覆記者提問稱，海基會已立即聯繫當地台商協會瞭解狀況，同時透過與大陸海峽兩岸關係協會聯繫管道，請陸方妥適協處善後，降低對台商衝擊。將持續關注後續發展，了解台商需求並提供協助。

台企漢鼎公司粉末爆燃，巨大煙霧衝上數百公尺高空，遠處可見。（圖／中央社）

爆燃事件發生於3月31日上午7時12分左右，台資企業江蘇昆山漢鼎精密金屬有限公司加工廠房北牆外堆放鎂合金廢屑的貨櫃爆燃，造成7人死亡、1人重傷、4人輕傷。

《人民網》2日報導，江蘇昆山331事故省市聯合調查組調查認定，這是一起生產安全責任事故，事故間接原因則是漢鼎公司未嚴格落實安全生產主體責任，鎂合金廢屑處置措施缺失，安全管理較為混亂。

調查認定，漢鼎公司董事長、法定代表人陳建賢對事故的發生負有主要領導責任，涉嫌重大責任事故罪，建議移送司法機關追究刑事責任。

另外，負責公司日常管理的總經理潘聰文，已被檢察機關批准逮捕；負責公司生產的副總經理向富光，已被監視居住；負責公司生產進度管理的製造中心總監柯長志，已被監視居住。調查並稱，這3人因涉嫌重大責任事故罪，建議司法機關追究刑事責任。上述4人均為台灣人。

(中時電子報)