國民黨副總統參選人張善政4日到台中市出席《做事的人》新書分享會，吸引很多支持者。（盧金足攝）

國民黨副總統參選人張善政4日說，或許「楊某某」是無心的，但畢竟這輩子要背負道德責任，外交官的死亡跟她有關係，即便不知道會怎麼判刑，但是逃不過道德上的良心。（盧金足攝）

「卡神」楊蕙如被爆出養網軍，國民黨副總統參選人張善政4日到台中市出席《做事的人》新書分享會表示，「楊某某只有科技素養，沒有人文素養，搞出天翻地覆的事情，害死一個外交官」，加強科技訓練素養，也要培養人文素養，讓她知道善用科技或是用科技，或許「楊某某」是無心的，但畢竟這輩子要背負道德責任，外交官的死亡跟她有關係，即便不知道會怎麼判刑，但是逃不過道德上的良心。

對目前選舉「空軍」取勝的網路選戰，張善政表示，最近這兩天非常紅「楊蕙如」，大家要會善用科技，可是把這個科技用到在網路上面，如果網軍是保衛我們的國家網路安全，不要讓我們的網路被對岸網軍入侵，這個事情非常好的運用，但把網軍拿來做打擊政敵的工具，甚至是抹黑的工具，散播假消息的工具就走火入魔。

張善政表示，不希望下一代對科技很熟，但是最後惹出這種問題，所以科技要加強，同時素養也不要走偏，科技用上偏道。

他指出，楊蕙如曾經接觸過韓營，但是他們沒有能力支付的費用，她與綠營的關係，尤其很清楚她跟謝長廷的關係，所以要找網軍，大概也很難找她，因為了解她與綠營的關係密切，而且她過去風評不是很好，楊徒有科技沒有素養，「

我們對她不放心，不敢找她」。

至於楊蕙如找上藍營，開價多少？張善政說，他也是看媒體才知道，因為他沒有與楊蕙如直接觸，媒體傳出是500萬元行情，在今年夏天已見諸煤體，所以價碼並不是他昨天爆料

，是好幾月前媒體就報導過。

他強調，學校教育要加強科技教育，可是同時要加強人文的教育，讓他們知道又怎麼樣善用科技，不可以把科技用到這種這種地方去，是讓人非常遺憾的事情。

(中時 )