選戰倒數之際，北檢揭開「卡神」楊蕙如是攻擊已故大阪辦事處長蘇啟誠的網軍，引發各界譁然，也成為今天國民黨中常會討論焦點，國民黨發言人歐陽龍下午出示照片表示，楊蕙如與駐日代表謝長廷人馬關係緊密，證據班班可考，民進黨不可能再切割，黨魁吳敦義在會中主張檢調務必在大選前給人民交代，並還給蘇啟誠一個公道。

國民黨緊咬楊蕙如案，北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀上午前往東京，向駐日代表謝長廷陳情抗議，要求在檢調的法律行動之前，謝長廷應先扛起政治責任，為蘇啟誠之死立即下台道歉。

下午中常會上，多名常委關切綠營操控網軍干涉選舉，會後發言人歐陽龍轉述時，秀出多張「卡神」楊蕙如與民進黨官員合影的照片，直指謝長廷與民進黨連日來急著切割楊蕙如，但不管是慶生聚會或造勢場合，「不同照片與不同場合，但都有相同的人」，顯見楊蕙如和謝系人馬關係密切，如今「有圖、事實會說話」，根本不可能切割。

經過常委熱烈討論，歐陽龍轉述黨主席吳敦義在常會中的發言，吳裁示，請國民黨各單位全力動員人力與資源，協助追查相關事證，並要求檢調加速且公正調查，務必在大選前給國人清楚說明，才能還原真相，還給蘇啟誠一個公道。

(中時 )