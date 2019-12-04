基隆原生種山藥產季來臨，基隆市農會每年推出山藥大餐，美味創意料理，吸引不少老饕搶訂，14日晚間在基隆港海產樓登場，限量100桌的山藥大餐5日起市府產發處與農會推廣部受理民眾「現場」報名，每桌優惠4500元，每人限購2桌。

基隆市農會今年山藥大餐，料理口感上不僅較為滑順，也更加濃郁，有山藥白玉捲雙併、生菜山藥小吻魚、山珍海味、山藥蒸鮮魚、山藥燉烏骨雞湯、紅糟鰻併山藥米糕、山藥酥併香蔥派、山藥佐蒜泥蝦粄條、琉璃翡翠、山藥炒牛柳十道佳餚，另有甜點及茶飲。

市農會理事長余松次表示，基隆山藥鮮甜好吃，而且較綿又有脆度、嚼勁，很多很多民眾吃起來都說比日本的還好吃，菜餚主要品種為基隆山藥與白雪玉山藥，每年都保持6公頃以上的栽培面積，從10月起到明年2、3月都是產季。

產發處長林青海說，山藥大餐訂購往年都秒殺，此次10道菜色把山藥的新鮮及脆度融入，配合海鮮的美味，保證讓饕客贊不絕口，每桌市價5000元，現場訂購只要4500元，明天早上9時至下午3點受理報名，額滿為止，不受理網路及電話訂桌。

(中時 )