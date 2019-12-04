家住彰化的祖孫二人到台中就醫，豈料二人失散了，台中市警局第四分局黎明派出所，前後接獲民眾報案，皆有婦人迷路情形，警發現93歲的洪姓老婦與42歲的洪女似乎有關聯，果然在派出所上演祖孫團員喜劇，加上其為弱勢家庭，家人無交通工具來台中接回，員警秉持著為民服務的精神，用警車將其送回彰化。

家住彰化芳苑的洪姓93歲老婦與42歲洪女是祖孫，日前二人一起到台中就醫，沒想到人生地不熟，二人就在台中街頭失散了，約中午12時，台中市警局第四分局黎明派出所先是接獲洪婦的迷路案件，員警到場詢問她姓名年籍等資料，老婦皆答非所問，疑有失智現象，只好先帶她返所休息。

約莫過了一小時，員警又再接獲向上路同一路段，有一42歲洪女也迷路，員警到場詢問洪女，發現她應是身心障礙人士，言語表達不清楚，不過從與她對話的蛛絲馬跡中，有醫院、彰化、搭車關鍵字，懷疑她與洪婦應該是祖孫或母女，果然當洪女在派出所見到洪婦，難掩喜悅神情與祖母相擁團圓，真賺人眼淚。

員警聯絡上其家人，但因家境因素，無交通工具來接回，二人也因迷路而過度緊張，身體微恙，秉持著為民服務與關懷弱勢的職責，員警不畏長途，來回110公里，花了2個小時，將她們送回彰化芳苑住處與家屬團聚。黎明派出所長林澤聰呼籲，家屬應多關心高齡長者，可多多善用識別手環、衣物繡上聯絡電話等，方便聯絡家屬，以便於走失時能有助於快速找到回家的路。

(中時 )