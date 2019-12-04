多元餐飲業進駐台中國家歌劇院，結合藝術與生活的殿堂。（陳淑芬攝）

「堁夏咖啡」行政主廚李嘉敏研發新口味的「劇作家 une histoire」。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院是結合藝術與生活美食的殿堂。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院不僅是藝術殿堂，還是享用佳餚美食的好去處，一樓有「好樣度量衡」、五樓有「好樣食藝餐廳」、六樓有「堁夏咖啡」，提供早午餐、輕食、下午茶及義式料理等餐飲，還有五星級飯店主廚研發的「歌劇院限定款」雞尾酒、由學音樂的甜點主廚推出「劇作家」甜點，讓台中國家歌劇院「食在有藝思」。

「好樣度量衡」及「好樣食藝餐廳」均由好樣本事公司經營，「好樣度量衡」提供早午餐、輕食及下午茶，「好樣食藝」在3年前進駐以來第3度調整更換菜單，聘請五星級飯店主廚Andy研發新菜單，推出全新平價、親民美食。

學義大利料理的Andy表示，他第一次走進台中國家歌劇院的曲牆建築空間，讓他聯想到用餐的節奏，從前菜、湯、主餐到甜點，就像是音樂的樂章鋪陳所帶來的感動，透過當季在地食材，以低溫烹調展現食物原味。

「好樣食藝餐廳」引進亞洲50大吧台Draft Land品牌，推出新型態的汲取式雞尾酒吧，提供多種雞尾風味酒款，還調製「歌劇院限定款」雞尾酒，以蘭姆酒為基酒，調和的威士忌，帶有薑、檸檬，口感細膩有層次，表現歌劇院的優雅風味。

「堁夏咖啡」剛在今年11月底進駐，行政主廚李嘉敏學習中提琴多年，她偏好傳統自然派的法式甜點，她研發了新口味的「劇作家 une histoire」，向藝術家致敬，她以鐵觀音製作的基底巧克力，還放上一根羽毛做造型，代表靈光乍現的點子。

(中時 )