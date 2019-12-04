總統今天公布《中高齡者及高齡者就業促進法》，施行日期將由行政院定之，勞動力發展署表示，因法案相關施行細則與實施辦法尚待徵詢各界意見以利實務順利執行，需有法制作業時間，且法案訂有禁止年齡因素歧視強制性規範與罰則，目前預估明年下半年施行。

勞動部表示，為避免雇主未來因誤觸法令而遭處罰，需先進行政策宣導與倡議，故明定施行日期由行政院訂定，勞動力發展署署長黃秋桂說，目前年齡歧視的部分在就業服務法用1條訂定，但中高齡就業促進法用1整章處理，還要訂定相關子法及宣導，目前預估明年下半年正式施行。

考量中高齡者及高齡者就業主要面臨年齡歧視、社會刻板印象等問題，因此《中高齡者及高齡者就業促進法》訂定「禁止年齡歧視」專章，禁止雇主因年齡因素歧視求職或受僱中高齡者及高齡者。

為協助中高齡者及高齡者續留職場，中高齡就業專法中明訂，強化運用職務再設計、職業訓練、創業輔導等措施協助在職、失業及退休中高齡者及高齡者傳承智慧經驗與技術，促進世代交流與合作。也考量65歲以上勞工需求，放寬雇主以定期契約僱用65歲以上高齡者，並運用獎補助提高雇主僱用誘因。

未來將整合中央與地方政府資源共同推動銀髮人才服務，設立「銀髮人才服務中心」或據點，宣導倡議中高齡及高齡人力運用及延緩退休，開發短期性、臨時性、部分工時等工作機會，並建置退休人才資料庫促進退休人力再運用。

(中時 )