新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝代言新竹國際青商會主辦的輝熊愛玩俱樂部，7日下午1點半將在香山區原牛埔夜市推出大型戶外親子活動「神奇遊樂園」，市長林智堅邀請新竹市大小朋友前往，共享歡樂的週末時光。

鄭宏輝11月中在樹林頭公園舉辦首發場的神奇遊樂園，受到市民熱烈歡迎，12月將繼續在新竹市各區陸續舉辦戶外親子活動，現場將有讓大小朋友瘋狂的吉祥物六尺大輝熊。

同時有多項表演活動，包括momo親子台的哥哥姊姊、氣球、劍玉親子表演，還有立體飛機工坊、風箏彩繪工坊、小小蜘蛛人、消防溜滑梯、火車出遊趣、樂高世界闖通關等多項創意遊具體驗。

鄭宏輝希望透過舉辦親子活動，讓整座城市更加溫暖，規畫3場的神奇遊樂園，分別在7日香山區原牛埔夜市，15日東區新竹水道取水口展示館旁，29日北大公園，讓新竹市各區的民眾都有機會來感受親子同樂的喜悅。

(中時 )