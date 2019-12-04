交通部觀光局上月底表示，如果經費有餘額，將可把秋冬補助比照溫泉補助延到明年1月23日。行政院發言人Kolas Yotaka下午證實，蘇揆已拍板，經濟部近日將公告，秋冬國旅補助及夜市抵用券延長至明年1月底。

Kolas說，目前已發出585萬多張夜市抵用券，共有146萬間房間住宿，已收回200萬張，回收率達32.7％，光市夜市券已產生一億元消費。若另外加上民眾搭配夜市券額外消費的金額，民眾在全國夜市消費金額已達數億元。我們認為這是集便利民眾、刺激消費、帶動旅遊、發展觀光於一身的熱門政策。

她說，原定使用期限至今年12月底，但由於廣受民眾及攤商歡迎，加上眾多業者與消費者要求，因此將使用期限延長到明年1月底，也就是農曆春節連假結束後。此政策並未加印夜市券，僅延長今年發出的夜市券使用期限至明年1月底。

她表示，延長使用的重點是，由民間發動，因為是業者、民眾要求在先，政院接獲很多反應，蘇揆聽到民間的意見之後，才召開跨部會協調會，認為延長使用期限，跨過元旦與農曆年，方便民眾使用。不過，溫泉補助還是會提前結束。

(中時 )