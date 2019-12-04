來自印尼爪哇學生蒂拉（左）與來自蘇門答臘的西蒂（右）表示能夠穿著他們國家的種族服飾在彰化縣拍照感覺很特別。（吳敏菁攝）

來自來自蒙古的滿都海（右）與朝莉博（左）就讀建國科大期間都參加親善禮儀訓練，連拍照都很重視個人儀態。（吳敏菁攝）

來自蒙古的干卓日格（右）與阿那爾（左）拉馬頭琴跳舞祝賀入鏡建國2 020月曆。（吳敏菁攝）

月曆又撕到剩最後一張了，建國科大碰出了新的濃濃異國風情的俊男美女身國各國傳統服飾的月曆，讓人賞心悅目直呼美呆了，看盡了各地服飾之美，而這些「聯合國」模特兒學生更顯清麗、俊雅，看到了台灣的國際化。

彰化建國科技大學有700多外外籍學生，建國科技大學江金山校長表示，他們不但語言、文化、習俗、服飾都有很大差異，學生每天也與彰化縣民生活在一起，今年端午節前別出心裁舉辦「建國科大校園及國際學生傳統服飾之美」攝影大賽，挑選23多位來自各國的留學生擔任攝影比賽模特兒，嚴選了12幅優勝作品製作成月曆，傳遞了建國科大、彰化縣多元文化之美。

台灣正積極走向國際化，這股流風也吹向攝影界，來自越南、印尼、馬來西亞、緬甸與來自東北亞的日本、韓國、蒙古等國家23位年輕貎美帥氣十足的男女學生，穿著國家傳統服飾擔任模特兒，並以建國科大美麗校園為背景，來自全國各地117位攝影愛好者投件，作品816張，歷經了初選、複選及決選三階段評選，共選出55張優秀作品。

這些得獎作品除了在建國科大美術文物館、彰化縣文化局、彰化縣立溪湖高中、國立員林家商巡迴展出外，建國科技大學亦挑選12幅得獎作品製作為2020年月曆，贈送全國各高中職。

建國科大2020校園之美月曆出爐了，讓人一翻過一月，目不轉睛，學生有遠自3000多公里冰天雪地的蒙古國，也有來自赤道火山爆發地震頻頻的印尼，為了求學不約而同的來到彰化縣八卦山進行「冰與火」的文化交流，留下了一張又一張文化印記。

學生目睹了自己國家的服飾能夠出現在學校的月曆都十分感動，蒙古學生干卓日格、阿那爾還拉馬頭琴、跳舞祝賀，阿爾妲、阿雅爾唱蒙古民謠來感謝台灣朋友的熱情。來自越南的阮氏好與來自印尼的瓜蒂拉、西蒂也穿該國傳統服飾，讓人感受世界多采多姿。

彰化縣政府秘書李世傑表示，彰化縣建縣300慶祝活動，也會展現彰化縣多元文化之美，建國科大校園和學生們也是一道最美的風景。彰化縣攝影學會理事長鄧志隆表示，明年5月全國攝影展中區年會也將會在彰化縣建國科大舉行。

(中時 )