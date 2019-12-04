卡神楊蕙如養網軍案害死駐大阪處長蘇啟誠，案情越滾越大。資深媒體人趙少康今在節目討論這件事，對於外交部冷處理、駐日代表謝長廷表現冷血態度。他痛罵外交部和謝長廷15分鐘，更對於蔡英文總統稱「尊重司法調查」，表示憤怒，拍桌怒嗆「司法調查個鬼啊」。

趙少康今(4日)在其所主持的網路政論節目《觀點》表示，對於楊蕙如這案子，他認為是「圍蘇救謝」，他直言，卡神和謝長廷關係非常密切，謝在過去選舉時期，楊蕙如是謝團隊的執行長，一路對楊蕙如非常照顧。可見兩人關係是有連結的。

但對於小英回答媒體趙相當氣憤，他嗆「蔡英文敢不敢講說，我跟卡神楊蕙如完全沒關係，我從來沒叫卡神幫我做甚麼，出來講一下就好」，「蔡英文只說尊重司法調查」。說到此處，趙少康情到激動處，拍桌大罵，「司法調查個鬼啊」，調查楊蕙如就不調查了嘛，就停了啊！而且用《汙辱公署罪》，這條罪六個月以下徒刑，處拘役或100元以下罰金，這甚麼啊！

至於楊蕙如案該如何辦會比較合適？趙少康建議，真正應該追的是上面是誰，報紙登這麼多，檢調為甚麼「不檢報分案」呢？「很明顯就不想辦下去嘛！因為辦下去就桶到馬蜂窩了嘛」！趙少康更斷言，這一路摸下去，一定會摸到大白鯊。

如果把大埔案、太陽花學運這些中大規模社運一起辦，甚至民進黨副總統參選人賴清德在黨內初選頻頻喊冤，「蔡總統的國家機器動員網軍幹我」，一定會很精彩。

而謝長廷有沒有對蘇啟程有深切反省和檢討？趙少康和伊乃菁認為「很遺憾！完全沒有」，趙認為「謝長廷都推卸責任給別人」，今天估且不論卡神，當時謝長廷還威脅大阪辦事處的人員考績都打丙，以此來威脅蘇處長，這對於蘇處長情何以堪。伊乃菁也認為，謝長廷回應楊蕙如案相當不以為然說，「難道是我指使的嘛？」他問趙少康，這就是你認識的謝長廷嘛？趙少康不加思索直說，他就是這樣，謝長廷的辯論就是你就是錯的。都你們的責任」。

他也痛批外交部歐姓發言人，回應媒體時竟說，「不要這麼快下結論嘛，我們尊重檢調」。趙少康表示傻眼，「妳(歐)這樣說表示，妳已經下結論了嘛！妳的結論就是外界、媒體太快下結論。這是外交部發言人該講的話嗎？外交部有站在蘇啟程立場講過一句話嗎？沒有！都在袒護謝長廷，這是外交部應有的態度嗎？妳甚麼話嘛！

一個外交部發言人可以講這樣的話？趙認為，歐發言人根本不用評論這件事，講尊重司法就好，甚至表示遺憾、惋惜也好。當然這可能不是發言人的本意。一定是上面長官交代的。

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(中時電子報)