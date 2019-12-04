龍華科大校友捐獻「破繭而出 精彩50」公共藝術雕塑，祝賀母校生日快樂。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學7日將迎接50周年校慶，還會利用3D數位與AR擴增實境技術，讓虛擬巨龍現身於舞台，也是首度以3D數位與AR擴增實境技術呈現的大型場面，展現出50年前創辦人孫法民暨夫人孫陳淑娟以「龍之傳人，耀我中華」的建校宗旨。

龍華科技大學於1969年11月立案，12月12日新生註冊，此後訂定此日為校慶。孫法民暨孫陳淑娟，選定龍迴鳳舞之「迴龍丹鳳」，以「龍之傳人，耀我中華」為建校宗旨，並手訂校訓「勤、敬、誠、樸」之精神，創辦本校，命名為「私立龍華工業技藝專科學校」。1998年改制為「龍華技術學院」，2001年升格為「龍華科技大學」，是台中以北地區第一所獲得教育部核定的私立科技大學。

目前學校有工程學院、管理學院及人文暨設計學院十四系及九碩士班，從2006年起連續12年獲得教育部競爭型「教學卓越計畫」獎勵補助，累計金額達新台幣6億6,185萬元，為台中以北私立科大第1名，2019年獲教育部私校整體獎補助款8,850餘萬元，亦是台中以北獲補助金額最高的私立科大。

(中時 )