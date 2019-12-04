民進黨行動中常會今天開拔到彰化舉行，會中點名國民黨提名曾吸毒、殺警的立委候選人張瀚天、蕭景田，要支持者用選票來抵制。國民黨發言人歐陽龍對此表示，每個人都有過去，「以前的惡並不代表現在的惡，現在的善也可能掩蓋過去的惡」，對綠營的攻擊不足為奇，期盼民眾給國民黨提名的候選人為民服務的機會。

民進黨祕書長羅文嘉今天在彰化行動中常會上，痛批國民黨彰化第二選區立委候選人張瀚天曾吸毒、販售判刑確定，第四選區立委候選人蕭景田則曾殺警、奪槍，黨主席卓榮泰要選民用選票抵制染紅、染黑、涉毒的候選人。

對此，國民黨發言人歐陽龍表示，每個人都有每個人的過去，國民黨提出的立委與不分區立委候選人，有地緣、區域平衡、服務鄉親等考量，與民進黨處於競爭關係，綠營把過去事蹟提出來，當然就是攻擊態度，如此作為不足為奇。

歐陽龍強調，每個人都有過去，以前的惡，並不代表現在就惡，現在的善也可能掩蓋過去的惡，因此基於各種考量，對於民進黨的批評，不覺得奇怪，以民意為優先，希望代表國民黨出征的同志取得好成績，相信他們這麼多年來的表現，也希望給他們服務民眾的機會。

(中時 )