台南市市政府水利局4日舉行年終記者會，在治水、淨水、親水三管齊下的綜合治水策略具初步成效後，將持續往營造親水宜居家園努力，水利局長李賢義指出，將持續以「治水保家、親水愛家」目標努力，讓台南成為宜居城市，並給民眾更安全的水環境。

水利局施政成果顯示，擬定綜合治水策略並執行多年後，全市無論在淹水範圍及深度都有減少；另外還有竹溪流域綠美化工程，永康、安平水資源回收中心及水質淨化廠建置，也持續進行汙水下水道用戶接管及河川水質改善，目前汙水下水道用戶接管總戶數已超過13萬9000戶。

李賢義說，市長黃偉哲對於治水工作特別重視，認為沒有最好只有更好，對於任何會積淹水地區都不放棄，治水策略包括中央地方分工、內水外水同時整治、善用地形突破瓶頸、在市區經濟聚落架構第二道防線、運用非工程防災方式等5大策略，今年813豪雨事件後，淹水面積640.8公頃（三爺溪224公頃）與過去相比大幅減少，將持續努力。

另外在親水、淨水工程方面，鹽水月津港水環境改善預計今年底就能完工，替明年初的月津港燈節帶來新氣象，而竹溪一期及二期工程也可望在今年底完成，即將實現找回府城生態綠洲的理想，加上全市11座水質淨化場，應可有效削減急水溪、二仁溪及鹽水溪汙染程度。

(中時 )