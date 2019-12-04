「星際傳奇、民歌四起」星星兒20周年慈善民歌音樂會4日在高雄市政府大廳舉行記者會，曾獲世界儀隊錦標賽第4名的蘇祈麟到場表演拋槍術。（林瑞益攝）

「星際傳奇、民歌四起」星星兒20周年慈善民歌音樂會將於12月15日舉行，4日下午在高市府大廳舉行記者會。星星兒基金會董事長林美淑說，音樂課程是1把開啟自閉兒世界的鑰匙，藉由20年不間斷的音樂課程與活動、培訓，幫助星兒開啟可貴的音樂才華。

財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會4日舉行記者會，高雄市社會局長黃淵源、林美淑，以及支持星星兒的多名業界代表與會。

記者會由星星兒室內樂團帶來精彩的表演，以《棉花田》等曲目炒熱氣氛。主辦單位並找來曾獲世界儀隊錦標賽第4名的蘇祈麟表演拋槍術，令星星兒們看得目不轉睛。

林美淑說，希望藉這場音樂會，讓自閉者的演奏感動更多的社會人士，希望更多民間力量能夠支持星星兒，在幕落之後，請社會各界仍繼續幫助星星兒，帶領他們走出互動困難、溝通障礙的困境。

黃淵源表示，這場音樂會將於12月15日下午在高雄師範大學活動中心演藝廳舉行，希望有興趣的市民能與基金會聯絡，共襄盛舉。他感謝林美淑長期以來支持、照顧星星兒，成立星星兒打擊樂團等單位，透過音樂，讓自閉症者從音樂發揮其潛能，效果良好，至今參與數百場演出。

參與15日音樂會演出的包含藝人娃娃（金智娟）、南方二重唱、殷正洋，以及蘇祈麟到場表演。

(旺報 )