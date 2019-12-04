自稱民進黨員的潘坤泰不畏挨告，4日又在林邊交流道旁重掛寫有「立委蘇震清涉案？」等字樣的看板，除強調政治人物要受人檢視外，還稱「叫人看書有犯法嗎」？（謝佳潾攝）

自稱民進黨員的潘坤泰不畏挨告，4日又在林邊交流道旁重掛寫有「立委蘇震清涉案？」等字樣的看板，除強調政治人物要受人檢視外，還稱「叫人看書有犯法嗎」？（謝佳潾攝）

自稱民進黨員的潘坤泰29日在萬丹、東港、林邊一帶高掛9塊寫有「立委蘇震清涉案？」等字樣的廣告看板，當天不僅被拆除還遭蘇陣營提告加重誹謗等罪，但他不畏挨告，4日又在林邊交流道旁重掛看板，除強調政治人物要受人檢視外，還稱「叫人看書有犯法嗎」？

潘坤泰說，他掛的廣告看板並不是在說蘇震清涉案，而是好奇周刊針對蘇所做的誠美材案報導，所以他才掛看板叫大家去看周刊，看26天賺3000萬是怎麼一回事，但沒想到才掛1天就全部被拆除還吃上毀謗、選罷法等官司，他很不爽，不僅要繼續掛，還要告對方毀損、妨害自由與竊盜。

他說，掛看板是對民進黨不照遊戲規則走的不滿，並非蘇陣營所稱有幕後黑手鼓舞，他也是領有黨政的黨員，前年入黨時對黨充滿希望，但當看到黨中央「空降無黨籍的蘇震清」參選屏南立委，還大肆幫站台，這對循黨機制參選的鄭朝明公平嗎？

「我們這一群人真的看不下去了！」他強調，黨中央不聽基層聲音，那他們只好想辦法找真相，這些看板都是他與好友10餘人集資做的，之前是這樣現在也是這樣，現在只要找到合法承租地就會掛，且他還有署名不怕告，這是他的言論自由，請大家來了解事實。

對此，蘇陣營回應指出，該周刊報導錯誤百出，蘇震清早於4月24日向報導的相關人士提告，因此提醒有心人，不要誤以為撿到槍，結果是撿到自爆彈，呼籲所有對該案有疑慮的鄉親，都可以到蘇震清臉書、加入蘇震清的Line群組，了解真實情形。

(中時 )