進入冬季後，台灣濕冷天氣讓衣物不易乾，尤其是厚棉被更是家庭主婦的惡夢，因此不少人會添購棉被烘乾機來使用。為確保消費者權益及加強商品安全，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售「棉被烘乾機」主動進行查核，隨機購買10件樣品進行檢測，檢測結果發現，「品質項目」全部符合規定、「重要零組件比對」1件不符合規定、「商品檢驗標識」全數符合規定，「中文標示」4件不符合規定。

標檢局表示，檢測結果品質項目全數符合規定，不過在重要零組件比對項目中，有1件不符合規定，這是電源線插頭標示型號及馬達外觀標示型號皆與原報告零組件不符。另外中文標示部分有計4件不符合規定。

不符合規定後續處置事項， 標檢局說，重要零組件比對與原技術文件資料比對不符，將依商品檢驗法通知業者申請核准，違者將廢止其商品驗證登錄。中文標示不符合規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標檢局提醒，消費者選購及使用「棉被烘乾機」時，應購買有貼附商品檢驗標識棉被烘乾機商品，選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書為避免危害安全，消費者應妥善保管使用說明書，使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用棉被烘乾機。使用時請勿讓棉被遮蓋本體，以免造成電器散熱不良，因過熱引發火災危險。

(工商 )