跟台灣藝人同名的香港性感女星白雲，31歲的她能演戲也會主持，且擁有天使臉孔與35E的波霸魔鬼身材，且2017年她又有了新身分，那就是嫁給前香港先師兼富二代的建築師江俊霖，成了豪門媳的她尺度未減，仍不時在IG跟粉絲分享性感辣照，雖然她私下穿衣尺度不設限，然不代表做人輕浮隨便，最近勇敢揭露自己遭狼爪的慘事，並克服恐懼公開了加害人照片，藉此呼籲女性們「不需要啞忍」。

女星白雲街頭遭陌生男子狼爪，又看到另一名女子同樣被害，於是不再隱忍，決定報警後公開加害人相片。(取材自白雲IG)

白雲昨突然在IG貼出長文，竟是當天走在路上遭狼爪的經過，她表示有名陌生男子跟她擦身而過時突然抓住她的手臂，又順勢挨近，之後對方馬上就逃走了，白雲懷疑他是故意的，隨後發現該男子跑到對街，用同樣的方式對待另一名女子，確定了遭性騷擾，於是跟受害女子一起到警局報案，同時很快拍下了犯案男子的樣貌。

白雲表示，會選擇報案，是因為知道很多女孩子有過這類經歷，常覺得被騷擾這麼一下子不值得報警，但返家後又會覺得心裡不開心，而這次白雲被騷擾後又目睹另一人被害，「我肯定，我不想再啞忍」，也想鼓勵女生們：「任何另你不安的行為都不需要啞忍」，也痛心喊話：「被偷拍、非禮、強奸的事件中，覺得羞恥的絕不是女性，而是犯罪人」，因此進一步決定公開加害人的模樣，希望女孩們能夠更加自主自強！

(中時電子報)