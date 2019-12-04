古裝大戲《慶餘年》有《如懿傳》5位妃嬪共演再戰，容妃（李沁）、炩妃（李純）、嘉妃（辛芷蕾）、豫妃（趙柯）、恪嬪（劉美彤），逆天陣容加上八位男神媲美神劇《瑯琊榜》！

《慶餘年》中，李純飾演司理理，在《如懿傳》中飾演炩妃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《慶餘年》中，辛芷蕾飾演海棠朵朵，在《如懿傳》中飾演嘉妃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《慶餘年》改編自貓膩同名小說，講述有著神秘身世的俊秀少年范閑（張若昀 飾），遭人察覺其生父就是當今慶帝（陳道明 飾）而不斷面臨刺殺及陷害，憤而集結有志之士反擊打壓自己的勢力，隨著各方人馬爾虞我詐、明爭暗鬥，慶國幾十年的恩怨情仇、家國權謀逐一浮現，尤其張若昀飾演的范閑，容貌俊美又擁有最強大腦，加上母親被殺害發誓向身為皇帝的父親報仇，種種設定有望超越胡歌當年飾演同樣為復仇而來的足智多謀梅長蘇。

《慶餘年》中，劉美彤飾演北齊皇帝戰豆豆，在《如懿傳》中飾演恪嬪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《慶餘年》中，趙柯飾演柳如玉，在《如懿傳》中飾演豫妃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，除了男主角張若昀之外，劇中多位男演員的顏值也受到矚目，包含密探肖戰、當朝太子張昊唯、二皇子劉端端、靖王世子劉潤南、生意奇才郭麒麟、范閑好友王陽及范閑護衛李子峰，八位男神一字排開鬥智比帥。

《慶餘年》8大男神鬥智比帥。（圖／愛奇藝台灣站提供）

(中時電子報)