味全龍隊在亞洲冬季聯盟的前一場遭到日本社會人隊11比3狂電，今（4）日馬上找來韓職聯隊出氣，味全龍第3至5棒聯手打出9安打、8打點，帶動全隊攻勢，終場味全龍以11比4大勝韓職聯隊，拿下對戰3連勝。

龍隊先發投手林子昱投了4局被打7安、失4分無關勝負責任，韓職聯隊先發投手投2局丟3分，韓隊總共動用7名投手出賽、龍隊5人，龍隊總教練葉君璋說，林子昱只投4局不是因為強襲球、而是投球疲勞之故，這是他需要突破之處。

此役首局龍隊立即攻下2分，領先分數一路挺進，2局上得1分、5局上再得3分，加上6、7、8局共得5分，龍隊火力全開全場打出15支安打，其中第3至5棒劉基鴻、黃柏豪與棒李凱威各打3安打，黃柏豪獨吞4打點。

葉君璋認為，龍隊從組成到現在已有很大的轉變，經歷長期比賽有些疲累，還好有了很快調整步伐，看到了進步，愈來愈有職業球員的樣子，他們還是需要摸索、成長的練習。

(中時 )