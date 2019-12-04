蔡英文、陳亭妃聯合競選總部成立大會將於7日下午在台南市安南區草湖寮代天宮旁空地舉行，陳亭妃的二師兄基隆市長林右昌4日特地南下加油打氣，並替活動暖身。陳亭妃表示，當天前行政院長「水牛伯」游錫堃也將到場，對方長期為台灣這塊土地打拚，希望未來能成為立法院院長，帶領立院協助國政推動。

林右昌表示，陳亭妃擔任立委12年來的表現有目共睹，推動的法案超過2089條，還配合台南地方發展向中央爭取的經費超過545億元，如此優質的立委，讓她高票連任就是對她最好的肯定。他還提醒鄉親，為了守護台灣的民主價值，大家一定要出來投票，全力支持蔡英文總統及民進黨提名的立委參選人。

陳亭妃表示，7日（周六）下午3點，台灣隊長（蔡英文）與台南自己的女兒（陳亭妃）舉行競選總部成立大會，地點在安南區草湖寮代天宮旁空地（安南區安中路一段619巷78號）。當天將邀請游錫堃、行政院副院長陳其邁、黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人擔任助講嘉賓。

(中時 )