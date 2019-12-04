全國學生音樂大賽苗栗縣初賽，竹南國小音樂班同學4日下午登場。〔謝明俊攝〕

全國學生音樂大賽苗栗縣初賽

全國學生音樂暨老師鄉土歌謠比賽苗栗縣初賽，自本2日起連續一周的賽程，在竹南苗北藝文中心歡樂展開，這次比賽共分成國小、中、高中、大專及教師組，包含西樂及國樂，初賽獲勝的個人及團體都將代表苗栗縣參加全國音樂大賽，4日下午排定竹南國小音樂班上場，演出優異，竹南國小與公館國小是苗栗縣內唯2的國小音樂班，實力都非常優秀，將要爭奪國小A組冠軍，來代表苗栗爭取全國賽佳績。

苗栗縣向來重視學生的音樂基礎素質培養，因此，每年的全國音樂大賽，苗栗縣初賽都獲得縣內各級學校的重視，也是一年一度的音樂盛事，這次的初賽從本月2日起在竹南苗北藝文中心舉行，維期7天，各組獲得冠軍的個人或團體，將代表苗栗縣參加全國大賽。

這次初賽參賽個人及團體都相當踴躍，包括團體組有20項91個隊伍參賽，個人組則有11項284人報名，音樂性質分成西樂及國樂，項目分為鄉土歌謠、女聲合唱、男聲合唱及同聲合唱、音樂獨奏及合奏團體等。並依國小、中、高中、大專及教師等級別區分，有音樂專班及非音樂專班，各校都精銳盡出。

4日下午安排竹南國小音樂班上場表演，苗栗縣副縣長鄧桂菊特別前往替參賽的小朋們加油打氣，並當場向辛苦的評審致謝，鄧桂菊當場聆聽竹南國小小朋友們表演後，大為驚豔，認為小朋友們的表現太好了。希望不管是竹南國小或是公館國小的音樂班，都能替苗栗縣爭取全國賽佳績。

(中時 )