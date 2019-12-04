科技帶動電商浪潮，也帶動出行銷的新面向，電商及品牌主該如何用科技，找到對的人，帶動買氣，滿足所需？由iKala、awoo、漸強實驗室、CloudAD 台灣 4 家尖端行銷科技公司，組成行銷科技（MarTech）生態圈，於日前(11/29) 舉辦 「新電商時代：新行銷。新科技。新未來」高階經理人茶會，推動電商數位轉型。這也是第一次由台灣的行銷科技公司自行提出的倡議，期盼透過分享交流，聯手找到可能的解決方案。

CloudAD 總經理古明和、漸強實驗室執行長薛覲、iKala 共同創辦人鄭鎧尹、awoo 創辦人林思吾（由左至右）。(戴志揚翻攝)

這場交流茶會除了 iKala 共同創辦人鄭鎧尹、awoo 創辦人林思吾、漸強實驗室執行長薛覲和CloudAD 總經理古明和，各自針對如何以MarTech 進行網紅數據、SEO、Line 2.0行銷、及Google 廣告資料分析，現場吸引了udn、屈臣氏、雀巢、全家便利商店、易遊網和信義房屋等超過30家台灣垂直和綜合電商平台、品牌主以及新零售業者高階行銷和經理人共襄盛舉。

在數據為王的時代，各家該如何運用新興行銷科技和渠道，解決舊有廣告版位成效不彰、顧客旅程難以追蹤和消費者洞察挖掘等問題？SEO領導品牌 awoo介紹其最新人工智慧技術解決方案「電商超級銷售員nununi」，根據商品特質和屬性組合「情境標籤」，搭配用戶的購物情境，客製化顧客商品瀏覽頁面。創辦人林思吾指出：「nununi會協助商品庫形成一個資料結構，能順利被外部平台的演算法爬取，提高站內的瀏覽量和轉換率。」

以人本AI和機器學習技術為核心的 iKala，闡述為電商客戶量身打造的「DAA飛輪」，從數位化、資料分析及應用三大面向為客戶提供全方位服務。共同創辦人鄭鎧尹指出:「企業數位轉型時期員工素質非常重要。內部人原要有嚴謹的SOP，做好資料控管和防止外洩。」

漸強實驗室闡述在D2C(Direct to Customer) 的時代，品牌如何利用LINE 作為全方位溝通渠道，打造最佳個人化體驗和增進消費者互動。CEO暨共同創辦人薛覲分析，越來越多大品牌期待與消費者第一線接觸，同時LINE 也正往全方位功能的超級 APP 持續演化，成為打造個人化體驗的最強勢渠道。

CloudAD總經理古明和表示:「企業選擇如Google等跨國大平台，遵循國際法規和嚴謹資料保護需求是較有保障的。另外，品牌主應該運用 AI技術，在對的時間，將合適的內容，提供給對的人，才會是有效且得以持續的行銷和廣告策略。」

透過整合各家產品優勢，4 家行銷科技公司將持續在新電商時代，從數位化、智能分析、及行銷應用等三大面向，為電商及品牌主提供360度的解決方案與服務。

(中時電子報)