美國總統川普近日表示，大陸已經非常強大，這很大程度上是利用美國的錢做到的。大陸外交部發言人華春瑩今天（4日）在例行記者會中回應，「這個問題我都不用回答，這種說法太可笑了！」

華春瑩表示，環顧全球，世界上有哪個國家有這個能力，用錢重建中國？中國發展的成就可不是從天上掉下來的，也不是靠什麼人、什麼國家恩賜施捨的，這是全體中國人民用自己的勤勞、汗水和智慧、勇氣乾出來的。這一點如果任何人還沒有看清楚，那真的就是太缺乏教育了。

華春瑩提出實際數據稱，自從1987年中國有外資統計以來，中國累計實際使用外資2兆多美元，其中美國對華投資800多億美元，僅佔中國吸引外國投資的4％左右，僅僅是這個比例而已。

華春瑩反問，美國從中美合作中獲得了多大的收益呢？有多少美國家庭因為與中國的合作、因為中國的商品而大幅降低了生活成本？美國的企業更是獲得了豐厚的利潤。

華春瑩繼續以實際數據反擊稱，僅僅是近期，有97％的美國受訪企業表示，跟中國做生意是盈利的。根據美中貿易全國委員會的報告，僅僅美國對華出口一項就支撐了超過110萬個美國就業崗位。而在2017年，通用集團在全球虧損110億元左右的情況下，從中國的兩家合資企業拿走的利潤將近134億元。而高通在華銷售額佔到了它總營業收入的58％。

華春瑩說，「中國養活了、養肥了多少美國企業？我希望，這筆帳他們要好好地算一算。」

(中時 )