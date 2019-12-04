南投縣議員游宏達4日宣誓就職，由南投地院院長黃俊明監誓。（廖志晃攝）

南投縣議員選舉第一選區「落選頭」游宏達，因為「吊車尾」的莊文斌當選無效確定，因而遞補議員；游宏達4日宣誓就職後表示，未來將一本初衷，監督縣府、為民服務，也希望縣府正視老人及幼兒福利問題。

游宏達的宣誓就職典禮，由議長何勝豐主持，南投地院院長黃俊明監誓後表示，議員的職責是為民喉舌，期望所有的議員都能謹守本分，監督縣政。

2018年五合一選舉，南投縣議員選舉第一選區16人搶10席，莊文斌獲4928票吊車尾，游宏達獲得4892票，以36票之差飲恨！嗣後，南投地檢署依違反選罷法提起當選無效之訴，台中高分院判決莊文斌當選無效定讞。

依選罷法規定，議員當選無效確定後，由同一選區候選人依得票數高低順序遞補，因此，游宏達重返縣議會，但連任就職比同儕晚了1年！

游宏達表示，感謝鄉親的支持，未來他將繼續打拚，為民眾爭取福利和地方建設，由於南投縣人口老化，偏鄉隔代教養情況普遍，還有很多生活困苦的民眾，希望縣府能夠正視，並且以際作為照顧弱勢族群。

(中時 )