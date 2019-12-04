，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉於4日在市黨部成立與總統參選人韓國瑜聯合的基隆退休軍公教警消後援會，她質疑民進黨立委蔡適應事發後第一個跳出來和卡神「同調」。（吳康瑋攝）

，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉於4日在市黨部成立與總統參選人韓國瑜聯合的基隆退休軍公教警消後援會，她質疑民進黨立委蔡適應事發後第一個跳出來和卡神「同調」。（吳康瑋攝）

，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉於4日在市黨部成立與總統參選人韓國瑜聯合的基隆退休軍公教警消後援會，她質疑民進黨立委蔡適應事發後第一個跳出來和卡神「同調」。（吳康瑋攝）

，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉於4日在市黨部成立與總統參選人韓國瑜聯合的基隆退休軍公教警消後援會，她質疑民進黨立委蔡適應事發後第一個跳出來和卡神「同調」。（吳康瑋攝）

「卡神」楊蕙如利用網路帶風向遭起訴，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉於4日在市黨部成立與總統參選人韓國瑜聯合的基隆退休軍公教警消後援會，她質疑民進黨立委蔡適應事發後第一個跳出來和卡神「同調」，還說大阪辦事處「神經慢半拍」，造成外交官之死，要蔡適應說清楚和卡神、網軍的關係，給公務員一個交代。

宋瑋莉表示，去年關西機場事件，當各界要駐日代表謝長廷負責時，一個叫「idcc」的帳號在PTT造謠中傷大阪處，現在台北地檢署起訴卡神，這是司法認證楊蕙如是害死大阪處長蘇啟誠元凶，遲來的司法正義，總算讓外界看清楚真相。她接著提醒民眾，蔡適應當時接受媒體訪問，落井下石把責任推給大阪處辦事處，造成排山倒海的輿論壓力，和處長之死脫不了關係，從結果現在看來，根本就是綠營自己發動網軍要護航，卻造成認真負責的公務員處長輕生。

宋瑋莉痛批，蔡適應竟然還大言不慚的說，蘇輕生應該與中國刻意製造「派專車到關西機場接送」的假新聞造成壓力；讓資深氣象主播李富城當時氣得在臉書質問「這樣睡得著？」，她說，現在北檢起訴卡神，就是打綠營一個巴掌，並指出，自己也被網軍無端抹黑、用負面看板在網路上扣帽子，她能感同身受，更也要請問國防暨外交委員會的委員蔡適應，楊蕙如會沒事一個月花10萬元養網軍嗎﹖並呼籲檢調繼續清查卡神的金流。

現場多名退休公務人員也發言指出，他們也曾身為公務員，能體會那種無奈跟無助感，並帶動現場出席的數百名退休軍公教人員，大聲呼籲蔡適應出面給公務員一個交代。

韓國瑜、宋瑋莉軍公教後援會上午成立，蔡適應今晚則邀桃園市長鄭文燦前來成立38腰後援會，他指出，選戰進入倒數38天，而鄭市長腰圍在38腰以上，因此才將主題訂為38腰後援會。

(中時 )