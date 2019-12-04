國民黨總統參選人韓國瑜今4日下午到嘉義市老人照顧示範社區頂庄社區直播做菜。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜今4日下午到嘉義市老人照顧示範社區頂庄社區直播做菜，許多里民到場聞香吃手路菜，就算韓國瑜不慎炒燒，大家還是埋單誇「讚！好吃！」，還有100歲阿嬤到場參加，只為一睹韓國瑜真面目，韓國瑜除呼籲各界多關心社區長輩，也不忘批評民進黨政府以菸捐等稅金撐長照是錯誤政策，強調應比照健保建立保險制，如此一來就會有800億預算，不夠政府再來想辦法。

韓國瑜一到頂庄社區活動中心，里長莊天基馬上送上包子和粽子，祝韓國瑜「包中」，結束短暫聯訪後，韓國瑜就在熱情里民高喊凍選聲中開炒，開火前韓國瑜不忘介紹所使用的食材全是社區居民種植，料理老師也說因為就地取材，所以今天特別為里民煮兩道菜「米苔目」和「白菜滷」，在老師協助下，韓國瑜架勢十足地不停翻炒食材，期間不忘跟現場鄉親開講、話家常，百歲阿嬤當場鼓勵他也活到100歲，韓馬上回說不要選舉可以，參選就沒辦法了，妙語如珠引得鄉親笑聲不斷。

國民黨總統參選人韓國瑜今4日下午到嘉義市老人照顧示範社區頂庄社區直播做菜。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

煮到一半，韓國瑜更談起長照政策，韓國瑜認為，大家應在年輕時對長照奉獻一點點心力，所以他特別提出勞動者、政府和雇主三方合作方式來推動長照，上班族1個月只要花1個便當的錢大概90元，政府也出1個便當錢，雇主再負擔1個便當加魯蛋大概120元，每個月把這筆錢存起來，如此一來，每年就有800億的預算投入長照區塊，「不夠，政府再來想辦法」。

韓國瑜也再次批評民進黨現行的長照制度「我個人感覺沒辦法經營」，指用菸稅等稅收來支撐長照肯定不夠，並舉德國的例子，認為台灣一定要建立長照保險制度，「不這樣走不行」，結果話沒講完，現場就傳來焦味，料理老師不禁開玩笑因為大家太熱情了，所以燒焦了。

國民黨總統參選人韓國瑜今4日下午到嘉義市老人照顧示範社區頂庄社區直播做菜。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

韓國瑜一到頂庄社區活動中心，里長莊天基馬上送上包子和粽子。（呂妍庭攝）

完成料理後，韓國瑜與嘉義市長黃敏惠、國民黨嘉義市立委參選人傅大偉一起把熱騰騰的菜餚分送給現場的鄉親，民眾也相當捧場，試吃後直喊好吃、好香！還有人誇韓國瑜是最親民的總統，氣氛十分熱絡。

(中時 )