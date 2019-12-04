2020大選進入倒數，近日國民黨總統候選人韓國瑜出奇招，要韓粉接到民調時，一律回答「唯一支持蔡英文」，讓副總統候選人張善政也大讚「真是聰明的鬼點子」。國民黨提名的不分區立委候選人謝龍介，也對選情相當有信心，認為韓國瑜會逆轉勝，還發下豪語要發放共2700份的雞排。

謝龍介在品觀點節目《暐瀚觀點》中，面對主持人黃暐瀚的提問來者不拒。首先有關於整合黨內團結部分，備受關注的新北市競選總部主委一職，謝龍介表示，韓國瑜早已密會侯友宜，兩人相談甚歡，也談到未來要如何合作，打破外傳侯友宜「看不起韓國瑜」、「不聯絡、不相見、不相會」的不合謠言，韓侯兩人甚至將於8日合體。

而對於韓國瑜的民調低，謝龍介評估，韓國瑜最後會逆轉勝，因為他去看所有韓國瑜的造勢場合，那種熱度只有過去陳水扁的場子才能相提並論，也因此才有民心暖呼呼的看法。

另外，謝龍介也在節目發下豪語，認為2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文90萬票以上，只要差1票，就要在北中南三地各發900份雞排。

其實謝龍介近日因感冒加上喉嚨過度使用，已嚴重「燒聲」，遭醫生下令「3天內不能說話」，但因受邀上節目破功，讓他只能在節目上不斷向醫生喊話「拍謝」。

(中時電子報)